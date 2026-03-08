Ричмонд
СМИ: аэропорт Софии прерывал работу после обнаружения дрона над ним

БТА: аэропорт Софии прерывал работу после обнаружения дрона над ним.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Международный аэропорт в столице Болгарии Софии прерывал работу в субботу после того, как в небе над ним был обнаружен беспилотник, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

«В субботу днем ​​над аэропортом имени Васила Левски в Софии был обнаружен беспилотник, что побудило администрацию аэропорта активировать меры безопасности и уведомить власти, включая болгарское управление воздушного движения, министерство внутренних дел и пограничную полицию», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что из-за произошедшего прибывавший из Кельна самолет был перенаправлен в аэропорт Варны, где он потом совершил посадку. Воздушное пространство было ненадолго закрыто, но теперь аэропорт Софии работает в штатном режиме.