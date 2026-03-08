СМИ: аэропорт Софии прерывал работу после обнаружения дрона над ним

Агентство отмечает, что из-за произошедшего прибывавший из Кельна самолет был перенаправлен в аэропорт Варны, где он потом совершил посадку. Воздушное пространство было ненадолго закрыто, но теперь аэропорт Софии работает в штатном режиме.