Стало известно, сколько граждан ЕС въехали в Россию в 2025 году

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Почти полмиллиона граждан стран Евросоюза пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, в прошлом году на территорию России всего въехали 440 тысяч граждан стран Евросоюза, из них почти 167 тысяч совершили частный визит, 158 тысяч приехали в Россию в качестве туристов.
Также 54 тысячи граждан въезжали на территорию страны как обслуживающий персонал транспортных средств, 47,3 тысячи совершили деловой визит, почти 10 тысяч граждан ЕС приезжали по работе, а 2888 человек приехали по учебе. У 957 граждан был транзитный проезд.
Кроме того, каждый четвертый приехавший в Россию из ЕС в 2025 году был гражданином Германии, 160 тысяч — граждане прибалтийских республик.