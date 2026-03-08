Ричмонд
Топливные резервуары в аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА

Резервуары для хранения топлива в аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА.

КАИР, 8 мар — РИА Новости. Резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке беспилотников, сообщила кувейтская армия.

Согласно заявлению, вооруженные силы Кувейта отражают атаку беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.

«Резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке беспилотников», — говорится в сообщении.

