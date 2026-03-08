Топливные резервуары в аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА

КАИР, 8 мар — РИА Новости. Резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке беспилотников, сообщила кувейтская армия.
Согласно заявлению, вооруженные силы Кувейта отражают атаку беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.
«Резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке беспилотников», — говорится в сообщении.
