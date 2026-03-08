Ученый рассказал, когда Солнце завершит цикл активности

Шесть мощных вспышек самого высокого класса Х произошли на Солнце в феврале текущего года, вызвав сильные магнитные бури. Благодаря тому, что мощные потоки заряженных частиц проникали глубже в атмосферу Земли, яркие северные сияния можно было видеть далеко за пределами обычных зон наблюдения. Однако, по данным астрофизиков, пик солнечной активности уже пройден и дальше она пойдет на спад.