Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшая штаб-квартира ООН в иракской Сулеймании дважды подверглась удару БПЛА

Бывшая штаб-квартира Организации Объединённых Наций в иракском городе Сулеймания в течение часа два раза подверглась ударам беспилотных летательных аппаратов. О случившемся сообщил новостной портал Shafaq News.

Источник: Life.ru

Первый беспилотник поразил цель неподалёку от гостиницы Titanic Hotel в центральной части города. Спустя примерно 40 минут второй дрон атаковал то же строение. Источники в местных службах безопасности пока не могут оценить масштабы разрушений и сообщить о возможных пострадавших.

В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы и сотрудники полиции. Начато расследование обстоятельств нападения на здание, которое ранее служило офисом представителей ООН в Сулеймании.

Ранее американская военная база, расположенная рядом с аэропортом в иракском городе Эрбиль, подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. Незадолго до этого иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара с использованием твердотопливных ракет по военному объекту Соединённых Штатов, расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше