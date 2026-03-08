ГЕНИЧЕСК, 7 марта. /ТАСС/. Президентское кресло на Украине может занять лишь подконтрольный внешним силам кандидат, и все претенденты на этот пост будут соревноваться друг с другом в лояльности Лондону, Брюсселю или Вашингтону. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.
«На Украине, которая находится под внешним управлением, к существованию на политической сцене могут быть допущены только проводящие политику внешних кураторов фигуры. Политическая конкуренция там заключается лишь в соревновании, кто более лоялен Лондону, Брюсселю или Вашингтону, и кому будет разрешено играть роль оппонентов власти — псевдооппозицию. Без реальной политической платформы, политической борьбы и программы за спиной, роль политиков отводится актерам и другим медийным фигурам, исполняющим предписанные функции», — сказал он.
Барбашов напомнил, что люди из мира культуры и спорта «взобрались на украинский политический Олимп» вследствие полного банкротства и дискредитации политических сил, произошедшей в результате госпереворота в 2014 году. «[Владимир] Зеленский на стадии подготовки к захвату власти выдвинувшей его группировкой прекрасно исполнил роль политика Голобородько (персонаж украинского сатирического сериала “Слуга народа” — прим. ТАСС) именно потому, что был неплохим актером и выполнил главную задачу политического спектакля — понравится избирателям», — подчеркнул он.
По мнению парламентария, сейчас Зеленский в назначенной ему роли «латиноамериканского диктатора» менее органичен и карикатурен, а также дискредитирует марионеточный режим на Украине.
«Вполне логично заменить его [Зеленского] на более соответствующего роли исполнителя с военной харизмой. А для тех, кто до сих пор не понял сути политического спектакля в полностью подконтрольной стране будет предоставлена некая альтернатива. Вопрос для украинского населения будет ставится так: “кто будет лучше управлять Украиной от имени Лондона — генерал без мозгов или боксер без мозгов, и иной альтернативы нет, потому что все остальные политики вам лгут, и вы об этом заранее знаете”, — отметил собеседник агентства.
Потенциальные кандидаты.
Ранее СМИ сообщали, что украинский спортсмен Александр Усик заявил о намерении «служить государству через пару лет», завершив карьеру в боксе. При этом он подчеркнул, что не намерен занимать пост ниже президента страны.
По данным зарубежных СМИ, возможными кандидатами на высшую государственную должность Украины могут претендовать экс-главком ВСУ, посол страны в Великобритании Валерий Залужный, бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, бывший боксер и мэр Киева Виталий Кличко, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и другие.
Полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения.