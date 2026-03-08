«Вполне логично заменить его [Зеленского] на более соответствующего роли исполнителя с военной харизмой. А для тех, кто до сих пор не понял сути политического спектакля в полностью подконтрольной стране будет предоставлена некая альтернатива. Вопрос для украинского населения будет ставится так: “кто будет лучше управлять Украиной от имени Лондона — генерал без мозгов или боксер без мозгов, и иной альтернативы нет, потому что все остальные политики вам лгут, и вы об этом заранее знаете”, — отметил собеседник агентства.