В МИД назвали последствия передачи Украине ядерного оружия

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Появление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию, в том числе против своих же спонсоров, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Речь идет о режиме, который давным-давно расчеловечился, и попадание в его руки смертоносного оружия массового уничтожения не станет политическим фактором. Он, конечно, будет им не просто манипулировать, он будет его употреблять», — сказала Захарова в беседе с агентством.

По ее мнению, европейские представители не учитывают, что все «созданными ими монстры» потом поворачивались против них.

«Они все время забывают одну простую вещь. Все монстры, которых они создавали исторически, потом поворачивались в их сторону и угрожали существованию своих прародителей. Нет никаких сомнений, что начни Зеленский или киевский режим в целом обладать ядерным оружием, он употребит его, в том числе и в контексте своих же спонсоров просто потому, что ему будет удобнее выколачивать из них деньги», — полагает дипломат.

