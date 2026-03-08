СМИ: Белый дом заблокировал релиз данных об угрозах для нацбезопасности США

«Администрация Трампа потребовала от ведомства незамедлительно приостановить выпуск бюллетеня для проверки его достоверности», — говорится в сообщении.
По информации агентства, бюллетень, подготовленный управлением разведки и анализа министерства внутренней безопасности, не содержал достаточной информации и был плохо составлен.
Белый дом и МВБ утверждают, что это обычная практика, которая включает в себя координацию всех правительственных агентств и проверку информации перед публикацией, а не цензура.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.