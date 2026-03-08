СМИ: три человека погибли при атаке БПЛА в Бейруте

БЕЙРУТ, 8 мар — РИА Новости. Гостиница на набережной в центре Бейрута подверглась удару беспилотника, три человека погибли и шестеро ранены, сообщает ливанский телеканал Al-Jadeed со ссылкой на источник в службе безопасности.
«По предварительным данным, три человека погибли и шестеро ранены в результате удара по номеру в одной из гостиниц на Рауше», — говорится в сообщении.
