СМИ: три человека погибли при атаке БПЛА в Бейруте

Al-Jadeed: три человека погибли при атаке БПЛА на гостиницу в Бейруте.

БЕЙРУТ, 8 мар — РИА Новости. Гостиница на набережной в центре Бейрута подверглась удару беспилотника, три человека погибли и шестеро ранены, сообщает ливанский телеканал Al-Jadeed со ссылкой на источник в службе безопасности.

«По предварительным данным, три человека погибли и шестеро ранены в результате удара по номеру в одной из гостиниц на Рауше», — говорится в сообщении.

