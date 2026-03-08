Reuters: в руководстве Ирана произошел раскол после гибели Хаменеи

Агентство отмечает, что все высокопоставленные фигуры в иерархии твердо привержены защите страны, но существуют явные разногласия в стратегическом подходе. Разногласия сохраняются у приверженцев более «умеренного» подхода к управлению страной и сторонниками жесткой линии. Внутренняя борьба существовала и раньше, но при Хаменеи она не выходила из-под контроля.