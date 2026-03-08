Бомбардировщики B-1 США прибыли на военную базу в Англии перед атакой на Иран

По информации издания, первый самолёт прибыл на британскую базу 6 марта, ещё три передислоцировали в субботу. Министерство обороны Великобритании подтвердило факт прибытия бомбардировщиков. В ведомстве заявили, что США используют британские базы для операций по предотвращению запуска иранских ракет. Американская сторона, как предполагается, начнёт боевые вылёты с базы Фэрфорд в ближайшие дни.