Бомбардировщики B-1 США прибыли на военную базу в Англии перед атакой на Иран

Четыре стратегических бомбардировщика B-1 Lancer переброшены на авиабазу Фэрфорд в Англии. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на данные о подготовке новых ударов по Ирану.

Источник: Life.ru

По информации издания, первый самолёт прибыл на британскую базу 6 марта, ещё три передислоцировали в субботу. Министерство обороны Великобритании подтвердило факт прибытия бомбардировщиков. В ведомстве заявили, что США используют британские базы для операций по предотвращению запуска иранских ракет. Американская сторона, как предполагается, начнёт боевые вылёты с базы Фэрфорд в ближайшие дни.

«Соединённые Штаты начали использовать британские базы для конкретных оборонительных операций по недопущению запуска Ираном ракет в регионе, которые подвергают риску жизни британских граждан», — сказано в заявлении военного ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал планы Великобритании направить авианосцы на Ближний Восток. В публикации в социальной сети Truth Social республиканец заявил, что американские военные уже одержали победу. Американский лидер с сарказмом отметил, что США запомнят решение союзника. По его словам, Вашингтон более не нуждается в подобной помощи.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

