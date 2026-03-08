Ричмонд
Безруков заявил об отсутствии у него планов менять структуру МХАТ

Российский актёр театра, кино и телевидения Сергей Безруков, занявший пост художественного руководителя МХАТ имени Горького, заявил об отсутствии у него планов менять структуру культурного учреждения в ближайшее время.

Народный артист России прокомментировал своё назначение в личном Telegram-канале. Он отметил, что ждать «молниеносного строительства чего-то нового» не следует.

«Знакомство с репертуаром, с коллективом, с уже намеченными планами, наконец, с техническим состоянием здания на Тверском, — на это уйдёт время», — объяснил Безруков.

Ранее новый худрук МХАТ имени Горького поблагодарил Министерство культуры России за проявленное доверие.