Армия Израиля сообщила, что перехватывает запущенные из Ирана на ракеты

ЦАХАЛ перехватывает запущенные из Ирана на ракеты.

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что занимается перехватом ракет, запущенных из Ирана на территорию страны.

«Недавно армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы ПВО занимаются перехватом угроз», — говорится в сообщении пресс-службы армии.

В воскресенье армия уже сообщала о перехвате ракет, запущенных из Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.

В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
