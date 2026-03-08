«Важно для нас»: в Киеве запаниковали из-за ударов по Ирану

Ранее глава Белого дома заявил газете Politico, что Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Трамп также добавил, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом американский лидер отметил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение.