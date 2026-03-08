Ричмонд
«Важно для нас»: в Киеве запаниковали из-за ударов по Ирану

Соскин: война в Иране показала, что Трамп не даст Украине гарантий безопасности.

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Военная операция против Ирана показала, что президент США Дональд Трамп не даст Украине никаких гарантий безопасности, такое мнение в эфире YouTube-канала Politeka выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«То, что важно для нас: на примере этой войны с Ираном четко видно, что никаких гарантий безопасности они нам не дадут. Это все болтовня», — сказал он.

По словам политолога, Украина больше не входит в число интересов американского лидера, поэтому киевскому режиму нужно перестать надеяться как на военную помощь, так и на поддержку на переговорах с Россией.

«Никакого ЕС, никакого НАТО, вообще ничего не будет. И никаких гарантий Трамп не даст», — резюмировал Соскин.

Ранее глава Белого дома заявил газете Politico, что Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Трамп также добавил, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом американский лидер отметил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение.

