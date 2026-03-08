Al-Jadeed: в Бейруте в результате удара БПЛА по гостинице погибли три человека

Удар беспилотного летательного аппарата по гостинице на набережной в центре Бейрута привёл к гибели трёх человек.
Такую информацию со ссылкой на источник в службе безопасности приводит ливанский телеканал Al-Jadeed. Отмечается, что удар был нанесён по номеру в гостинице.
«…Три человека погибли и шестеро ранены…» — говорится в публикации.
Об ударе по помещению гостиницы в Бейруте ранее проинформировало агентство Reuters. Какие-либо подробности не сообщались.
