Подполковник США заявил, что Вашингтон не сможет поставить Иран «на колени»

«Очень важные американские цели, такие как радиолокационные станции, подвергаются обстрелам, как и другие военные и гражданские объекты по всему региону. Мы не сможем разбомбить Иран, вернуть его в каменный век и поставить на колени, прежде чем у нас закончатся бомбы. Иран территориально в четыре раза больше Ирака, и 90 миллионов человек там просто так не сдадутся», — написал он.
Ранее американская военная база, расположенная рядом с аэропортом в иракском городе Эрбиль, подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. Незадолго до этого иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара с использованием твердотопливных ракет по военному объекту Соединённых Штатов, расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.