«Сократили удары»: в США поставили на место Хегсета после слов об Иране

Дэвис: Хегсет ошибается, считая, что США смогли остановить атаки Ирана.

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет ошибается, говоря о существенном сокращении ударов Ирана по американским военным объектам, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Хотя министр войны продолжает утверждать, что мы сократили вражеские удары на 90%, уже очевидно, что иранская сторона продолжает без перерыва вести значимые наступательные действия с использованием беспилотников и ракет», — написал он.

По его словам, очевидно, что США не смогут сбить все БПЛА и ракеты, а вероятность успеха в принципе составит от пяти до десяти процентов.

«Соединенные Штаты решительно вступили в войну, которую они не могут разумно выиграть приемлемой ценой», — подытожил эксперт.

Ранее Financial Times сообщила, что Пентагон столкнулся с критикой из-за своей агрессивной риторики в отношении Ирана. После эскалации конфликта в социальных сетях появились видеоролики, демонстрирующие «смертоносность» американской армии. Кроме того, глава ведомства Хегсет сделал несколько заявлений в том же духе. Бывшие чиновники и военные считают такой подход «бессердечным» и обвиняют руководство в попытке скрыть истинные масштабы трагедии войны.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

