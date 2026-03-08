«Сократили удары»: в США поставили на место Хегсета после слов об Иране

Ранее Financial Times сообщила, что Пентагон столкнулся с критикой из-за своей агрессивной риторики в отношении Ирана. После эскалации конфликта в социальных сетях появились видеоролики, демонстрирующие «смертоносность» американской армии. Кроме того, глава ведомства Хегсет сделал несколько заявлений в том же духе. Бывшие чиновники и военные считают такой подход «бессердечным» и обвиняют руководство в попытке скрыть истинные масштабы трагедии войны.