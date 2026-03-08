Ричмонд
В Латинской Америке назвали угрозой возвращающихся наемников ВСУ

Фариназу: возвращающиеся в Латинскую Америку наемники ВСУ являются угрозой.

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Латиноамериканские наемники ВСУ, возвращающиеся в страны региона с опытом ведения современной войны, представляют угрозу из-за их набора в преступные группировки, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

«Когда эта война завершится, а, полагаю, к этому идет, Латинская Америка очень сильно пострадает от тех, кто возвращается с Украины. Многие там погибают, но люди также возвращаются, и их вербует организованная преступность. Мы давно об этом предупреждаем, но, похоже, власти начинают осознавать только сейчас», — сказал собеседник агентства.

При этом он полагает, что органы власти в странах региона не готовы к угрозе усиления банд и картелей за счет новых методов ведения войны.

«Те же дроны дешевые, но приводят к огромным разрушениям. Посмотрите, сколько полицейских погибли в Мексике (в февральских столкновениях с картелями — ред.). Думаю, когда эта новая техника и тактика начнут использоваться в Бразилии, силовым структурам будет сложно с этим совладать», — добавил Фариназу.

