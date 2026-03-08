Ричмонд
Беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта

БПЛА попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта, жертв нет.

ДОХА, 8 мар — РИА Новости. Беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта, жертв нет, сообщила кувейтская служба гражданской авиации.

Ранее Генштаб армии Кувейта заявил, что топливные резервуары в аэропорту подверглись атаке беспилотников.

«Беспилотник попал в топливный резервуар аэропорта Кувейта, профильные службы и пожарные расчеты ликвидируют возгорание на месте», — говорится в заявлении, которое приводит кувейтское госагентство KUNA.

Отмечается, что нанесен исключительно материальный ущерб, жертв нет.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

