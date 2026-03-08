ДОХА, 8 мар — РИА Новости. Беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта, жертв нет, сообщила кувейтская служба гражданской авиации.
Ранее Генштаб армии Кувейта заявил, что топливные резервуары в аэропорту подверглись атаке беспилотников.
«Беспилотник попал в топливный резервуар аэропорта Кувейта, профильные службы и пожарные расчеты ликвидируют возгорание на месте», — говорится в заявлении, которое приводит кувейтское госагентство KUNA.
Отмечается, что нанесен исключительно материальный ущерб, жертв нет.
