В Хайфе и на севере Израиля объявили воздушную тревогу

ХАЙФА (Израиль), 7 мар — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также на большей части северного Израиля, при этом слышны звуки работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Причиной тревоги стал ракетный обстрел с территории Ирана.
Примерно за 15 минут до этого было еще одно предупреждение о возможном обстреле с территории Ирана, но сигналы воздушной тревоги сработали южнее.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.