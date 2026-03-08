По словам Заболоцкой, проблема кроется в самой структуре ЕС, которая препятствует государствам-членам развивать отношения с Россией.
«Она держит своих членов под идеологическим прессом, навязывая им жёсткие неконструктивные подходы, прямо запрещая своим членам взаимодействие с РФ. Как долго государства ЕС готовы мириться с таким ограничением своего суверенитета — отдельный вопрос», — подчеркнула дипломат.
Кроме того, представитель РФ указала, что многие делегации в ООН подвергаются воздействию массированной информационной кампании, развёрнутой против России.
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила с призывом к Евросоюзу усилить самостоятельность на мировой арене. По мнению политика, объединению необходимо развивать собственную дипломатию, в том числе в вопросах урегулирования украинского кризиса, и снижать зависимость от Соединённых Штатов.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.