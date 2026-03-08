Заболоцкая: Евросоюз запрещает своим членам взаимодействовать с Россией

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая считает, что на Западе именно Евросоюз демонстрирует наиболее неконструктивный подход к взаимодействию с Москвой в рамках Организации Объединённых Наций. Своим мнением дипломат поделилась во время общения с газетой «Известия».