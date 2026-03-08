Россиянам составили топ продуктов, которые поддержат организм после зимы

«Например, шпинат содержит железо, магний, фолиевую кислоту и витамин К. Он поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, участвует в процессах кроветворения и помогает снизить уровень усталости. Петрушка, укроп, зелёный лук богаты витамином С, бета-каротином и антиоксидантами. Они способствуют укреплению иммунитета и помогают организму быстрее адаптироваться к смене сезона. Кроме того, зелень улучшает вкус блюд без лишней соли и соусов, что помогает сделать рацион более сбалансированным», — добавила она.