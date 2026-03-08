Россиянам составили топ продуктов, которые поддержат организм после зимы

В межсезонье многие замечают упадок сил, сонливость и снижение концентрации. Зимой рацион не отличается разнообразием, и это сказывается на состоянии организма. Поэтому с приближением тепла стоит позаботиться о дополнительной поддержке своего здоровья, объяснила в беседе с RT эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.
«Весной особенно важно делать ставку на свежие и минимально обработанные продукты — именно они становятся естественными “суперфудами”, доступными каждому», — добавила специалист.
Она отметила, что, например, редис богат витамином С, калием и клетчаткой.
«Он помогает поддерживать иммунитет, способствует выведению лишней жидкости и стимулирует пищеварение. Лёгкая острота редиса активизирует аппетит и обмен веществ, что особенно актуально после зимнего периода сытных блюд», — заявила Самойлова.
Отмечается, что листовая зелень — настоящий концентрат пользы.
«Например, шпинат содержит железо, магний, фолиевую кислоту и витамин К. Он поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, участвует в процессах кроветворения и помогает снизить уровень усталости. Петрушка, укроп, зелёный лук богаты витамином С, бета-каротином и антиоксидантами. Они способствуют укреплению иммунитета и помогают организму быстрее адаптироваться к смене сезона. Кроме того, зелень улучшает вкус блюд без лишней соли и соусов, что помогает сделать рацион более сбалансированным», — добавила она.
Кроме того, эксперт напомнила, что весной начинается сезон спаржи — источника витаминов группы B, фолиевой кислоты и пищевых волокон.
«Она поддерживает работу нервной системы и способствует мягкому очищению организма. Спаржа низкокалорийна и отлично подходит для лёгких ужинов», — посоветовала аналитик.
Она также упомянула молодую капусту, отметив, что в ней сохраняется значительное количество витамина С, а также клетчатка, необходимая для здоровой работы кишечника.
Ещё специалист включила в список щавель, подчеркнув, что он поддерживает иммунную систему и разнообразит рацион после зимы.
«Ранняя морковь богата бета-каротином — предшественником витамина А, который важен для здоровья кожи, зрения и иммунной системы. После зимы кожа особенно нуждается в поддержке, и регулярное употребление молодой моркови помогает улучшить её состояние. Кроме того, морковь содержит антиоксиданты и пищевые волокна, способствующие нормализации обмена веществ и поддержанию энергии», — заключила она.
