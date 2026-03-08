Депутат Коскела: подготовка закона о транзите ЯО через Финляндию велась тайно

Работа по подготовке закона о планируемом снятии запрета на транспортировку ядерного оружия через Финляндию велась в тайне от членов парламента.
С таким заявлением выступила председатель партии «Левый союз» Минья Коскела. Она назвала такой подход недопустимым.
«Недопустимо, что законодательная подготовка велась втайне и что информация о проекте скрывалась от парламента», — приводятся её слова в пресс-релизе партии.
Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что размещение ядерного оружия в Финляндии может обернуться военной эскалацией с Россией.