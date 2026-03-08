Ричмонд
Ольга Кабо рассказала о дружбе с Аликой Смеховой

Актриса Ольга Кабо рассказала о многолетней дружбе с Аликой Смеховой.

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ольга Кабо в интервью РИА Новости рассказала о многолетней дружбе с Аликой Смеховой, которую считает своей семьей.

«Алика для меня — не только крестная моего сына, но и человек, с которым можно быть самой собой, делиться радостью и печалью в сложные моменты. Это настоящая семья, только выбранная сердцем», — призналась актриса. — Да, мы обе актрисы, у нас насыщенная жизнь в профессия, свои трудности и конкуренция вокруг, но настоящая дружба от этого только сильнее — когда есть доверие, уважение и общие ценности".

Ольга Кабо и Алика Смехова уже давно дружат семьями, любят вместе отдыхать и проводить свободное время. Алика — крестная мама сына Кабо, а Ольга — сына Смеховой.

Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.