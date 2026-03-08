Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Хельсинки снять ограничения на размещение ядерного оружия альянса. По его словам, подобные действия властей страны лишь повышают её собственную уязвимость. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные шаги являются провокационными. Риски для безопасности финской стороны возникают именно из-за решений её руководства.