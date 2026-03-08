Ричмонд
СМИ: на месте взрыва у посольства США в Осло присутствует полиция

i24: на месте взрыва у посольства США в Осло присутствует вооруженная полиция.

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, передает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на данные полиции Норвегии передавало, что громкий взрыв раздался возле посольства США в Осло, о пострадавших не сообщалось.

«Полиция с тяжелым вооружением находится снаружи посольства США в Осло после сообщений о взрыве», — говорится в публикации корреспондента в соцсети X.

В сообщении также прикреплено короткое видео, на котором видны несколько полицейских машин, припаркованных недалеко от здания. В видеозаписи присутствуют вооруженные полицейские.

