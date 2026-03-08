Ричмонд
Женщина-оператор БПЛА рассказала о службе в мужском коллективе

РИА Новости: женщина-оператор БПЛА рассказала о службе в мужском коллективе.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 8 мар — РИА Новости. Военнослужащая группировки войск «Север» с позывным «Барс» рассказала корреспонденту РИА Новости о том, что служить в армии было её мечтой с детства и ей нравится служить и приносить пользу стране наравне с мужчинами.

«Я ходила и говорила: мам, я вот отучусь на медика — это был единственный вариант попасть в армию, и за мной будет прилетать вертолет, и будет забирать меня в горячие точки. Я буду людей спасать», — поделилась «Барс».

Детскую мечту она пыталась осуществить много раз — пять раз девушке отказывали в подписании контракта. После этого она некоторое время служила медиком.

«В женском коллективе вообще не уживаюсь никак, не знаю почему. Я очень люблю женщин, я уважаю, но не могу с ними работать», — рассказала «Барс».

Сейчас девушка выполняет задачи наравне с сослуживцами-мужчинами и подчёркивает, что в армии пола нет.

«В армии нет пола, когда ты об этом не напоминаешь. То есть, если с тобой нет проблем — тебе не нужен отдельный душ, не нужна куча часов на сборы. Сказали — срочный выезд, а ты еще спишь», — объяснила «Барс».

Сослуживцы ценят в девушке особый подход в работе и женский взгляд, который дополняет мужскую холодную логику.

«Выносливость у женщин намного лучше. Мы терпеливее, сосредоточеннее… Женщины всегда более усидчивые и дотошные», — предположила «Барс».

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
