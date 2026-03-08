На Западе предупредили о ловушке для Зеленского

По информации издания, бригадный генерал Мэтт Росс и несколько членов межведомственной группы Пентагона по противодействию беспилотниками посетили Украину на прошлой неделе в рамках американских усилий по использованию опыта Киева в сфере беспилотных систем. При этом никаких соглашений пока заключено не было. При этом один из источников рассказал, что у Зеленского якобы есть небольшое преимущество над Вашингтоном в сложившейся ситуации.