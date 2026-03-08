Ричмонд
В Бахрейне вспыхнул пожар в стратегическом порту Салман

Возгорание произошло в порту Салман в Бахрейне. Об этом сообщило иранское новостное агентство ISNA.

Источник: Life.ru

В Бахрейне загорелась территория порта Салман. Видео © X / Mario Nawfal.

Подробности происшествия пока не уточняются. Видео пожара появились в социальных сетях. На опубликованных кадрах виден огонь и большое количество дыма.

Ранее беспилотный летательный аппарат атаковал гостиницу в иракском городе Сулеймания. Отель часто посещают граждане Соединённых Штатов. В социальных сетях появились видеозаписи с места событий, на которых зафиксировано возгорание здания.

