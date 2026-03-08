Ричмонд
В США раскритиковали Хегсета за слова о сокращении ударов со стороны Ирана

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что шансы американских военных сбить иранский беспилотник или ракету составляют 5−10%.

Источник: Аргументы и факты

Заблуждением являются слова главы Пентагона Пита Хегсета о том, что Соединённые Штаты якобы смогли существенно сократить интенсивность ударов Ирана по американским военным объектам, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Хотя министр войны не перестаёт утверждать, что мы сократили удары на 90 процентов, уже очевидно, что иранская сторона продолжает без перерыва вести значимые наступательные действия с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет», — написал он на своей странице в социальной сети X*.

По словам эксперта, очевидным является то, что США не способны сбить все воздушные цели. Дэвис считает, что шансы американских военных обезвредить дрон или ракету.

составляют от пяти до десяти процентов.

Подполковник убеждён, что Соединённые Штаты ведут войну, которую они не смогут выиграть разумно и с приемлемыми потерями.

Напомним, ранее Дэниел Дэвис заявил, что США допустили ошибку в планировании операции против Ирана. Он предположил, что американская армия не в состоянии вести боевые действия продолжительное время, поскольку у ВС Соединённых Штатов нет достаточного количества ресурсов.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

