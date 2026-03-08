Ричмонд
В МО рассказали о круглосуточном прикрытии ПВО на краснолиманском направлении

В ведомстве отметили, что расчеты постоянно применяют тактику скрытности и оперативной смены дислокации.

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов противовоздушной обороны группировки войск «Запад» круглосуточно выполняют задачи по прикрытию подразделений от атак беспилотников противника, сообщили ТАСС в Минобороны России.

«Расчеты ПВО группировки войск “Запад” в круглосуточном режиме выполняют задачи по уничтожению разведывательных и ударных дронов боевиков ВСУ [на краснолиманском направлении]. В случае визуального обнаружения беспилотников противника зенитчики отрабатывают по ним из имеющегося на вооружении арсенала, учитывая при этомвысоту, дальность и тип БПЛА», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, расчеты постоянно применяют тактику скрытности и оперативной смены дислокации для противодействия разведке противника в целях повышения живучести и эффективности выполнения задач.

