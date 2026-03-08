«Настоящий победитель»: Туск рассказал, кто может выиграть от хаоса на Ближнем Востоке

В обострении ситуации на Ближнем Востоке с большей вероятностью выиграет Россия. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти. Кто здесь настоящий победитель?» — написал политик в социальной сети X.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал слова польского премьера. Он подчеркнул, что в текущей ситуации в первую очередь проигрывают сами государства ЕС.
Дмитриев отметил, что решение Брюсселя отказаться от энергоресурсов РФ и введение санкций стали причиной увеличения издержек для Европы.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в условиях кризиса на Ближнем Востоке Вашингтон рассматривает возможность смягчения санкций на российскую нефть. Он также уточнил, что США разрешили Индии импортировать нефть из России.