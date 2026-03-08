Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Считали себя сильнее и умнее всех: офицер объяснил провал Израиля в Иране

Тщательно подготовленная спецоперация Израиля в Ливане провалилась. Замаскированных под ливанских военных израильских спецназовцев ждали в засаде. Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил о сливе информации из Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Израильский спецназ, высадившийся в Ливане, попал в засаду. Израильтяне замаскировались, одевшись в ливанскую военную форму, но их не спасло. Местные повстанцы оказали ожесточенное сопротивление. По данным иранских СМИ, часть часть израильских спецназовцев убита, некоторые могли попасть в плен.

«Это огромнейший провал спецслужб Израиля. Израиль считал, что он умнее всех на Ближнем Востоке и он проведет диверсию. Скорее всего, это была какая-то диверсионно-террористическая цель, планировали или кого-то убить, или что-то взорвать, но их перехитрили. Самое главное, что Израиль проиграл повстанцам. Там не регулярная армия была, там были ливанские повстанцы», — прокомментировал эту новость aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Собеседник издания поделился мнением, что ливанцы заранее получили информацию о готовящейся Израилем операции.

«Я думаю, что скорее всего, имел место слив информации с территории Израиля. Это говорит о том, что сегодня на Ближнем Востоке господство Израиля уже поколебалось. И то, что ливанцы говорят о мести за Сектор Газа, это имеет смысл. Они будут мстить и бороться», — сказал военный эксперт.

По данным ливанских СМИ, израильские десантники в форме ливанских военных высадились с трех вертолетов в окрестностях города Наби-Шит. С места высадки были слышны звуки ожесточенного боя.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше