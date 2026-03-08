Считали себя сильнее и умнее всех: офицер объяснил провал Израиля в Иране

«Это огромнейший провал спецслужб Израиля. Израиль считал, что он умнее всех на Ближнем Востоке и он проведет диверсию. Скорее всего, это была какая-то диверсионно-террористическая цель, планировали или кого-то убить, или что-то взорвать, но их перехитрили. Самое главное, что Израиль проиграл повстанцам. Там не регулярная армия была, там были ливанские повстанцы», — прокомментировал эту новость aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.