Россиянам назвали навыки, необходимые молодым специалистам для получения работы

Почти во всех областях прослеживается тренд на тотальную цифровизацию, поэтому владение базовыми цифровыми инструментами из приятного дополнения к резюме превращается в обязательную норму практически для любой офисной роли.
Об этом рассказал в беседе с RT Антон Васильев, директор IТ-колледжа «Хекслет».
«Вместе с этим спала и волна стигматизации ИИ-инструментов. Если раньше нейросети и алгоритмы работы, построенные на их базе, использовались разве что IТ-отделами, то сейчас такие инструменты глубоко интегрируются в маркетинг, HR, логистику и даже в креативные отрасли. При правильном прикладном использовании ИИ существенно ускоряет работу, упрощает операционные задачи — современные работодатели это понимают, поэтому навыки применения искусственного интеллекта будут однозначным плюсом для соискателя» — объяснил собеседник RT.
Васильев также отметил, что в условиях дефицита кадров и высокой турбулентности рынка усиливается роль «мягких навыков».
«Коммуникация, умение работать в команде, стрессоустойчивость, способность управлять временем и конструктивно решать конфликты сейчас критически важны. Работодатели ожидают от молодых специалистов инициативности в развитии, самостоятельного поиска решений. Техническим навыкам можно обучить почти каждого, а вот отсутствие ответственности, гибкости, эмпатии и адаптивности компенсировать трудно, и это серьёзно ограничивает карьерный рост» — добавил эксперт.
Отдельно он выделил способность выходить за рамки устоявшихся систем и предлагать нестандартные решения.
«Люди, которые способны поставить под сомнение привычный порядок вещей, ценятся работодателями особенно высоко. Но нужно осознавать, что здесь речь идёт не о бунтарстве или сопротивлении руководству, а именно о конструктивной инициативе. Эта ключевая компетенция заключается в умении проводить постоянный анализ существующей системы, искать её слабые места и предлагать разумные и обоснованные инициативы по её улучшению. Это непросто, но, овладев этим навыком и успешно применив его, работник, как правило, становится драйвером роста своего отдела или даже целой компании, что очень положительно отражается на карьере» — пояснил директор IТ-колледжа.
