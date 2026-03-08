Россиянам назвали навыки, необходимые молодым специалистам для получения работы

«Люди, которые способны поставить под сомнение привычный порядок вещей, ценятся работодателями особенно высоко. Но нужно осознавать, что здесь речь идёт не о бунтарстве или сопротивлении руководству, а именно о конструктивной инициативе. Эта ключевая компетенция заключается в умении проводить постоянный анализ существующей системы, искать её слабые места и предлагать разумные и обоснованные инициативы по её улучшению. Это непросто, но, овладев этим навыком и успешно применив его, работник, как правило, становится драйвером роста своего отдела или даже целой компании, что очень положительно отражается на карьере» — пояснил директор IТ-колледжа.