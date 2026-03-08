Ричмонд
Трамп заявил, что США запомнят слишком позднюю отправку Британией авианосцев

Вашингтон запомнит, что Лондон лишь сейчас принял решение отправить авианосцы на Ближний Восток на фоне продолжающейся операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявил глава американской администрации Дональд Трамп.

Он назвал Британию «некогда великим союзником» США и отметил, что Лондон «наконец-то всерьёз задумался об отправке двух авианосцев на Ближний Восток».

«Это нормально, премьер-министр (Кир. — RT) Стармер, они нам больше не нужны — но мы это запомним», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Британия готовит авианосец HMS Prince of Wales к возможной отправке на Ближний Восток.

