Расчеты ПВО «Запада» уничтожили БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты ЗУ-23 «Запада» уничтожили БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Расчеты зенитных установок ЗУ-23 группировки войск РФ «Запад» в ходе выполнения огневых задач уничтожили разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты боевиков ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.

«Расчеты зенитных установок ЗУ-23 169-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” в ходе выполнения огневых задач уничтожили разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты боевиков ВСУ, организовав воздушное прикрытие позиций своих подразделений в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении», — рассказали в ведомстве.

По информации ведомства, зенитчики группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи по прикрытию воздушного пространства от атак беспилотников украинских националистов в круглосуточном режиме.

