Операторы БПЛА «Севера» уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
«Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении войск беспилотных систем в составе группировки войск “Север” уничтожили блиндаж ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. Точечные поражения техники, укрытий и личного состава противника позволяют планомерно расширять буферную зону безопасности вдоль российско-украинской границы», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, операторы разведывательных российских БПЛА без трудностей обнаруживают противника благодаря тепловизионным и ночным камерам, установленным на дронах.