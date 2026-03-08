Ричмонд
Операторы БПЛА «Севера» уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области

FPV-дроны группировки войск «Север» уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

«Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении войск беспилотных систем в составе группировки войск “Север” уничтожили блиндаж ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. Точечные поражения техники, укрытий и личного состава противника позволяют планомерно расширять буферную зону безопасности вдоль российско-украинской границы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, операторы разведывательных российских БПЛА без трудностей обнаруживают противника благодаря тепловизионным и ночным камерам, установленным на дронах.

