Военный медик спасла раненого бойца и призналась, что он стал ей как сын

Фельдшер отметила, что этот эпизод стал одним из самых сложных за всё время её службы. Она пояснила, что обычно сохраняет спокойствие во время работы, однако в этот раз сильно переживала за жизнь раненого офицера. По её словам, к спасению военнослужащего подключился весь медицинский расчёт. Работать пришлось в тесном блиндаже, где было трудно даже развернуться. Медик добавила, что бойца переносили осторожно, но пространство оказалось настолько узким, что передвигаться приходилось буквально на ощупь.