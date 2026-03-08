«Китай и Россия обладают высокой степенью политического взаимодоверия, отношения “спина к спине” стали сущностью китайско-российских связей. Мы не боимся никаких внешних провокаций и давления, обладая мощной стратегической стойкостью», — подчеркнул глава МИД на пресс-конференции в рамках 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
Ван И: Китай и Россия не боятся никаких внешних провокаций и давления
ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Китай и Россия обладают высоким уровнем политического взаимодоверия, не боятся внешних провокаций и будут совместно приветствовать наступление многополярного мира. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.