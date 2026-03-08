Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ван И: Китай и Россия не боятся никаких внешних провокаций и давления

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Китай и Россия обладают высоким уровнем политического взаимодоверия, не боятся внешних провокаций и будут совместно приветствовать наступление многополярного мира. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Источник: AP 2024

«Китай и Россия обладают высокой степенью политического взаимодоверия, отношения “спина к спине” стали сущностью китайско-российских связей. Мы не боимся никаких внешних провокаций и давления, обладая мощной стратегической стойкостью», — подчеркнул глава МИД на пресс-конференции в рамках 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.