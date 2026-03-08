Виталий Хоценко и Александр Артёмов поздравили омичек с 8 Марта

Сегодня, 8 марта 2026 года, в нашей стране отмечают Международный женский день.
Губернатор Виталий Хоценко и председатель регионального Законодательного собрания Омской области Александр Артёмов обратились к омичкам, напомнив, как много держится на хрупких плечах женщин: домашний уют, благополучие родных и близких, решение профессиональных задач.
— Вы успеваете везде и всюду. И при этом вы всегда остаётесь обаятельными, мудрыми и прекрасными, — говорится в поздравлении.
Первые лица региона пожелали омичкам счастья и любви:
— Пусть у тех, кто вам дорог, будет всё хорошо, чтобы на сердце у вас было спокойно! Пусть не только 8 Марта, но и всегда вас окружает атмосфера добра и взаимопонимания и рядом будут заботливые и любящие люди!