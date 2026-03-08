Также недавно Мария Захарова заявила, что киевский режим не способен на диалог и компромиссы, его методы — это шантаж, теракты и бесконечное клянченье. Дипломат подчеркнула, что Москва десятилетиями выстраивала стабильные поставки нефти и газа в Европу, не используя топливо как оружие. Однако всё изменилось после действий Киева в 2022 году и подрыва газопроводов «Северный поток».