Захарова: Появление ядерного оружия у Киева приведёт к его прямому использованию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о катастрофических последствиях возможного появления ядерного оружия у Украины. В интервью РИА «Новости» дипломат заявила, что киевский режим неизбежно применит его, в том числе против собственных спонсоров.

Источник: Life.ru

«Речь идёт о режиме, который давным-давно расчеловечился, и попадание в его руки смертоносного оружия массового уничтожения не станет политическим фактором. Он, конечно, будет им не просто манипулировать, он будет его употреблять», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила об исторической закономерности, которую европейские политики игнорируют: все «монстры», созданные ими в прошлом, в итоге оборачивались против своих творцов. Дипломат добавила, если главарь киевского режима Владимир Зеленский заполучит ядерное оружие, то экс-комик обязательно его применит — в том числе и против своих же спонсоров.

Также недавно Мария Захарова заявила, что киевский режим не способен на диалог и компромиссы, его методы — это шантаж, теракты и бесконечное клянченье. Дипломат подчеркнула, что Москва десятилетиями выстраивала стабильные поставки нефти и газа в Европу, не используя топливо как оружие. Однако всё изменилось после действий Киева в 2022 году и подрыва газопроводов «Северный поток».

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
