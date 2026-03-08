Ричмонд
Атаки ВСУ на атомные объекты России являются способом шантажа, заявил МИД

Захарова: атаки ВСУ по атомным объектам РФ являются способом ядерного шантажа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Атаки ВСУ по атомным объектам РФ являются для Киева способом ядерного шантажа, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не оставалось никаких сомнений, что нанесение ударов по атомной электростанции, в частности, Запорожской, рассматривалось киевским режимом как способ ядерного шантажа. Мы не видели со стороны кураторов киевского режима — Европейского Союза, НАТО в целом — тех, кто давал ему деньги, кто его создавал политически, ни слова осуждения, ни блокирования, то есть увязывания поставок вооружений, денег и политической поддержки с прекращением киевским режимом нанесения ударов по соответствующим объектам», — сказала Захарова.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше