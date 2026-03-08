Атаки ВСУ на атомные объекты России являются способом шантажа, заявил МИД

«Не оставалось никаких сомнений, что нанесение ударов по атомной электростанции, в частности, Запорожской, рассматривалось киевским режимом как способ ядерного шантажа. Мы не видели со стороны кураторов киевского режима — Европейского Союза, НАТО в целом — тех, кто давал ему деньги, кто его создавал политически, ни слова осуждения, ни блокирования, то есть увязывания поставок вооружений, денег и политической поддержки с прекращением киевским режимом нанесения ударов по соответствующим объектам», — сказала Захарова.