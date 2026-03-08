Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Индии объяснил заход иранского военного корабля в порт Кочи

Индия разрешила заход в свой порт иранскому военному кораблю по гуманным соображениям. Об этом заявил в Нью-Дели министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Источник: Life.ru

По его словам, большой десантный корабль ВМС Ирана «Лаван» запросил разрешение на заход из-за возникших проблем. Министр уточнил, что корабль прибыл в порт Кочи и до сих пор находится там. Ранее источник в Минобороны сообщал, что судно пришвартовалось из-за технических неисправностей после учений.

«Поэтому для нас, когда этот корабль захотел зайти, да ещё и в затруднительном положении, я думаю, это было гуманным поступком. И я думаю, мы руководствовались этим принципом», — добавил Джайшанкар.

Ранее иранский военный корабль IRIS Lavan получил разрешение на заход в один из портов Индии и сейчас находится там вместе с экипажем. Запрос на экстренный заход судна поступил от иранской стороны 28 февраля. Уже на следующий день, 1 марта, власти Индии согласовали посещение порта. Корабль прибыл в порт 4 марта. На борту находятся 183 члена экипажа.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше