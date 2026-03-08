Китай и Россия имеют консенсус по основным вопросам, заявил Ван И

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Пекин и Москва имеют стратегический консенсус по основным международным и региональным вопросам, заявил на пресс-конференции в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И, отвечая на вопрос РИА Новости.
«По основным международным и региональным вопросам Китай и Россия разделяют стратегический консенсус и имеют наиболее тесное стратегическое сотрудничество», — заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.