Китай и Россия имеют консенсус по основным вопросам, заявил Ван И

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Пекин и Москва имеют стратегический консенсус по основным международным и региональным вопросам, заявил на пресс-конференции в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И, отвечая на вопрос РИА Новости.