КНР и Россия не прибегают к внешним провокациям или давлению, заявил Ван И

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Китай и Россия не прибегают к внешним провокациям или давлению, демонстрируя высокую стратегическую устойчивость, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.