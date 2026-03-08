КНР и Россия не прибегают к внешним провокациям или давлению, заявил Ван И

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Китай и Россия не прибегают к внешним провокациям или давлению, демонстрируя высокую стратегическую устойчивость, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.