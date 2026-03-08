Ричмонд
В Белгороде в результате ударов ВСУ получила повреждения энергоинфраструктура

Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что зафиксированы сбои в подаче электроэнергии, а также водоснабжения и тепла.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.

Ранее сообщалось о мирном жителе Белгородской области, который пострадал в результате атаки украинских войск.