В Белгороде в результате ударов ВСУ получила повреждения энергоинфраструктура

Объекты энергетической инфраструктуры получили серьёзные повреждения в результате массированного ракетного удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что зафиксированы сбои в подаче электроэнергии, а также водоснабжения и тепла.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.
Ранее сообщалось о мирном жителе Белгородской области, который пострадал в результате атаки украинских войск.