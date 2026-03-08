США беззащитны перед Shahed: Иран превосходит противников по БПЛА

«Израиль имеет в том в регионе самую продвинутую, самую высокотехнологичную многоэшелонную систему, состоящую из различных систем на разных высотах, они уничтожают разные типы целей. Им пришлось адаптироваться после 12-дневной войны, они сделали работу большую над ошибками по борьбе с дронами. И то дроны пролетают. Поэтому, если Израиль еще хоть как-то может с этим бороться, то остальные страны Персидского залива не могут это делать», — сказал эксперт.