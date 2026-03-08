США беззащитны перед Shahed: Иран превосходит противников по БПЛА

У США нет эффективных средств защиты от иранских дронов Shahed, сообщают западные СМИ. Как объяснил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев, американские системы ПВО не рассчитаны на борьбы с беспилотниками.
«Страны Персидского залива закупали у США системы противовоздушной обороны. Они рассчитаны на защиту от ракет и самолетов, но дронов не было в модели угроз этих систем. Дрон существенно отличается от ракет и самолетов, он летит ниже, имеет меньшую радиолокационную заметность. Дроны могут лететь роями, при этом часть из них — это ложные цели, которые отвлекают внимание, разоружают комплексы ПВО», — отметил он.
Кондратьев подчеркнул, что США, его партнеры в Персидском заливе и Израиль не были готовы к атакам дронов, в модели угроз из не было.
«Израиль имеет в том в регионе самую продвинутую, самую высокотехнологичную многоэшелонную систему, состоящую из различных систем на разных высотах, они уничтожают разные типы целей. Им пришлось адаптироваться после 12-дневной войны, они сделали работу большую над ошибками по борьбе с дронами. И то дроны пролетают. Поэтому, если Израиль еще хоть как-то может с этим бороться, то остальные страны Персидского залива не могут это делать», — сказал эксперт.
Собеседник издания обратил внимание на то, что для атак используют большое количество дронов, поскольку они стоят дешево по сравнению с ракетами.
«Одна ракета того же комплекса Patriot стоит до четырех миллионов долларов. То есть защищаться от дронов — весьма недешевое удовольствие», — резюмировал он.