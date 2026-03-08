Ван И призвал уважать суверенитет Ирана и других стран Персидского залива

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана и других стран Персидского залива нужно уважать, их нельзя нарушать, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
«Мы считаем, что суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана и других стран Персидского залива нужно уважать, их нельзя нарушать», — сказал он.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.
