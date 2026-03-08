Отношения России и КНР всегда строились на уважении, заявил Ван И

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Главное в отношениях России и Китая в том, что стратегическое партнерство двух стран всегда строилось на равенстве и уважении, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции на вопрос РИА Новости.
«Эти отношения (России и Китая — ред.) с самого начала основывались на равенстве, уважении и взаимной выгоде», — сказал Ван И в ответ на вопрос РИА Новости.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.