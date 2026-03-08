Ричмонд
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА, летевший к крупному месторождению

Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили БПЛА, летевший к месторождению Шайба.

ДОХА, 8 мар — РИА Новости. Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили беспилотник, летевший в направлении крупного нефтяного месторождения Шайба, заявило министерство обороны королевства.

«В районе Руб-эль-Хали был перехвачен и уничтожен беспилотник, направляющийся к месторождению Шайба», — говорится в заявлении саудовского оборонного ведомства.

Месторождение Шайба находится в пустыне Руб-эль-Хали, недалеко от границы с ОАЭ. Оно считается одним из крупнейших в королевстве: его суточная добыча достигает примерно одного миллиона баррелей нефти.

