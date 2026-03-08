ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА, летевший к крупному месторождению

ДОХА, 8 мар — РИА Новости. Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили беспилотник, летевший в направлении крупного нефтяного месторождения Шайба, заявило министерство обороны королевства.
«В районе Руб-эль-Хали был перехвачен и уничтожен беспилотник, направляющийся к месторождению Шайба», — говорится в заявлении саудовского оборонного ведомства.
Месторождение Шайба находится в пустыне Руб-эль-Хали, недалеко от границы с ОАЭ. Оно считается одним из крупнейших в королевстве: его суточная добыча достигает примерно одного миллиона баррелей нефти.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше